Катастрофа в Ливии: более 11000 погибших, тела хоронят в братских могилах — Independent 15 сентября, 00:13 Катастрофа в Ливии (Фото:REUTERS/Айман ас-Сахили)

Подтверждена гибель 11300 человек в результате катастрофы, вызванной обвалом двух дамб во время шторма Даниэль, сообщает в четверг, 14 сентября, Independent со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

Что касается пропавших без вести, то сейчас таковыми считают около 10000 человек, приводит издание слова Мари эль-Дрез, генерального секретаря группы по оказанию помощи.

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Сообщается, что тысячи людей были похоронены, в основном в братских могилах, в наиболее пострадавшем восточном городе Дерна, и еще тысячи тел ждут обработки.

Спасательные работы и операции по поиску тел осложняются хаотичностью ситуации в охваченной конфликтом стране, которая разделена между враждующими восточной и западной администрациями, объясняет Independent.

Издание также цитирует главу Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), который заявил, что огромных человеческих жертв можно было бы избежать, если бы в Ливии, которая уже более десяти лет является недееспособным государством, функционировало метеорологическое агентство.

Ориентировочное количество погибших в ливийском городе Дерна после катастрофического наводнения может составить от 18000 до 20000 человек. Об этом заявил 13 сентября, мэр города Дерна Абдулменам аль-Гаити.

Ранее в тот же день местные власти сообщали о двух разрушенных дамбах, более 5000 погибших и 10000 пропавших без вести.

12 сентября количество погибших составляло по крайней мере 2000 человек, пропавших без вести — 5000−6000.

10 сентября шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем, затопив дороги и разрушив здания в Дерне, а также нанес удар по другим населенным пунктам вдоль побережья, в частности по второму по величине городу Ливии Бенгази.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы разрушены после восстания 2011 года, которое вызвало многолетний конфликт. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории.