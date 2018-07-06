06 июля 2018, пятница

Последствия "офшорного скандала". Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы

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У Шарифа нашли четыре элитные квартиры в Лондоне

У Шарифа нашли четыре элитные квартиры в Лондоне

В Пакистане суд вынес приговор бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу, обвиняемому в коррупции.

Как сообщает BBC, его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Обвинения в адрес Шарифа были связанны с покупкой им четырех элитных квартир в Лондоне.

О британской недвижимости, принадлежащей семье экс-премьера, стало известно из так называемых "панамских документов".

После утечки данной информации Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа с должности премьер-министра страны, а Национальное бюро подотчетности совместно с британскими правоохранителями начало искать его лондонские квартиры.

Сам экс-премьер все обвинения в свой адрес отрицает.

Напомним, весной 2016 года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Обнародованные документы были получены в результате утечки информации из архивов Mossack Fonseca.

Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes.

Одни из наиболее известных фамилий: президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, известный футболист Лионель Месси, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и многие другие.

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