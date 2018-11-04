Последствия глобального потепления. Жители Мьянмы уже начинают терять свои дома, поля и доступ к пресной воде

Прибрежные деревни в некоторых регионах Мьянмы могут быть стерты с лица земли в ближайшие годы

В некоторых регионах Мьянмы жители уже ощутили негативный эффект от глобального потепления. Повышение уровня моря и изменение погодных условий начали лишать их домов и средств к существованию.

НВ приводит перевод материала The Gardian о проблемах, вызванных климатическими изменениями, в Мьянме, которые, судя по прогнозам ученых, будут усиливаться и охватят весь мир, если человечество не решится на глобальные изменения в ближайшие годы.

Наступление моря в городке Хиндан

В прибрежном городке Хиндан катастрофический эффект повышения уровня моря очевиден. Душное жаркое утро, Доу Мья Хтай подворачивает свое длинное лонджи - бирманский саронг (полоса цветной хлопчатобумажной ткани, которая обматывается вокруг пояса у мужчин или середины груди у женщин и носится как юбка длиной до щиколоток - ред.) - чтобы зайти в море.

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"Колодец был центром нашей деревни", - говорит она, касаясь края цементного колодца для воды. Пресной воды в нем больше нет. Для жителей Хиндана колодец символизирует то, что битву с морем они проигрывают.

Несколько лет назад городок заметил, что край пляжа размывает. Через пять лет море поглотило колодец.

"Штормовые волны разрушили мой старый дом. Песочные отложения просто исчезли", - говорит Мья Хтай.

Ускорившееся размывание затронуло два километра деревенского побережья.

Неутешительные перспективы

Две недели назад ООН потрясла мир сообщением о том, что у нас есть лишь 12 лет, чтобы сдержать климатическую катастрофу. Доклад призывает сократить выбросы углекислого газа, чтобы избежать катастрофического потепления атмосферы на 3 градуса Цельсия. В таких странах как Мьянма даже небольшое потепление может обернуться конфликтами из-за воды и появлением новой волны климатических беженцев.

Мьянма является второй в мире страной по уязвимости к экстремальным погодным условиям. Подвергнуться влиянию глобального потепления могут большие территории. В сухой зоне, где проживает почти треть населения Мьянмы, прогнозируется рост температуры после 2040 года до 3 градусов. В дельте реки Иравади на юге, в регионе, который все еще восстанавливается после наихудшего стихийного бедствия в стране - циклона Наргис, из-за которого потеряли свои жилища 2,4 млн человек, средний прогноз роста уровня моря к 2050 году - до 40 см.

К 2020 году уровень моря повысится примерно на 13 см. Это может звучать не так тревожно, как показатель в Республике Кирибати, группе тихоокеанских островов, которые могут полностью исчезнуть в этом столетии. Однако Соня Леонард, консультант по вопросам климата, которая работает в мьянманском штате Мон с экологической организацией Alarm, обращает внимание на то, что в низинных поймах рек, где проживает около 160 тысяч человек, такое повышение уровня моря приведет к постоянному затоплению некоторых районов и потере сельскохозяйственных земель.

Климатические переселенцы - уже реальность

В Хиндане людям приходилось уезжать из домов несколько раз. Как только они смогли, они вернулись. "Теперь они в прямом смысле слова ждут, что их дома упадут в море", - говорит Леонард, составляющая карты уязвимых сообществ, которые могут стать климатическими беженцами.

В этом году более 150 тысячам людей в Мьянме пришлось бежать от наводнения. Осадки, количество которых раньше было постоянным, сейчас сменились более интенсивным муссоном, который вызвал внезапное наводнение.

"Мы чувствуем себя раками-отшельниками, у нас нет места, где мы могли бы жить", - говорит Кхин Он Мийнт дрожащим голосом, смотря на остатки своего дома в море.

Мьянма - вторая страна в мире по уязвимости к экстремальным погодным условиям / Фото: Libby Hogan / The Guardian

Больше всего впечатляет, что этот год был в порядке вещей.

"Если это был нормальный год с большими штормовыми волнами, которые медленно растут каждый год, что же будет, когда здесь снова появится большой циклон?" - задает риторический вопрос Леонард.

В Хиндане на улице можно встретить преимущественно стариков и детей.

"Мои дети вынуждены были отправиться за границу (в Таиланд - ред.), чтобы найти работу, поэтому мы заботимся об их детях", - описывает деревенский старейшина Аунг Шейн ситуацию, которая является типичной.

Из-за того, что люди теряют свои земли, падает урожайность и возникают проблемы с обеспечением пресной водой, многие жители сельских или прибрежных районов Мьянмы переезжают в города. Высок также уровень эмиграции - только в Таиланде работает более 4 млн эмигрантов из Мьянмы.

Новое правительство начало предоставлять финансовую помощь в размере 20 тысяч кьятов (около $12,5) каждому домохозяйству, пострадавшему от стихийных бедствий. Но даже чиновники признают, что для людей, которые теряют свои дома или землю, этого недостаточно.

Попытки решить проблему

Шашанк Мишра из мьянманского Альянса по вопросам изменения климата считает, что со временем может возникнуть конфликт из-за доступа к воде. По его словам, уже существует страдающая от засух зона, где люди покидают свои дома из-за нехватки воды и повышения температуры.

"Общий период муссонов уже сократился со 144 дней в 1998 году до 125 дней", - говорит он.

По словам Мишры, прогнозируется также, что к 2041 году количество экстремально жарких дней вырастет от одного в месяц до 4-17, что вызовет серьезные проблемы со здоровьем у местного населения.

Через 10 лет после циклона Наргис некоторые деревни получили новые цементные емкости для хранения пресной воды, но все еще есть настоятельная необходимость создать более эффективные планы адаптации.

Многие жители Мьянмы уже были вынуждены покинуть свои дома / Фото: Libby Hogan / The Guardian

"Мы построили в этих центральных деревнях два убежища от шторма и мы пытаемся насадить больше мангровых лесов, чтобы защитить береговые линии деревень", - объясняет старший офицер Вин Наин, склонившись над картой дельты Иравади.

Но в случае еще одного сильного циклона (а с 1980-х годов количество циклонов в Бенгальском заливе возросло) спрятаться в укрытии может быть недостаточно.

Один из экспертов, работавших в Бангладеш, предлагал создать "земельный банк" - правительство должно зарезервировать свободные земли, которые в будущем могут быть выделены климатическим переселенцам. Такой подход направлен на предотвращение конфликтов из-за земли в будущем.

"В большинстве мест в развивающемся мире они [климатические мигранты] окажутся безземельными, переедут из сельских районов и попадут в трущобы городов, столкнувшись с суровой нищетой, если им не оказать помощи", - предупреждает Скотт Лекки из Displacement Solutions в Австралии.

Доу Мья Хтай в Хиндане подталкивает внука, который катается на велосипеде, продолжая говорить об изменениях климата. "Лучше всего было бы, если бы не было повышения уровня моря. Но если он есть, куда мы пойдем?", - вздыхает она, смотря на свой дом.

Перевод НВ