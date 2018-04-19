Последний абсолютный монарх Африки переименовал Свазиленд

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Иностранцы путали Свазиленд со Швейцарией (Switzerland)

Иностранцы путали Свазиленд со Швейцарией (Switzerland)

Король Свазиленда Мсвати III заявил в четверг, 19 апреля, о переименовании своего Королевства.

Новое название звучит как Королевство еСватини (eSwatini), или "Земля свази".

Свое решение монарх объявил на стадионе во втором по величине городе Манзини во время празднования 50-летия со дня провозглашения независимости от Великобритании.

Об этом пишет Reuters.

Король уже несколько раз употреблял это название на публичных мероприятиях в прошлом, в том числе и во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.

Обращаясь к соотечественникам, Мсвати сказал, что Свазиленд вернулся к первоначальному названию, которое он имел до колонизации британцев.

"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет известна как Королевство еСватини", - сказал король.

Он пояснил, что в мире название Свазиленд вызывало путаницу из-за сходства с названием Швейцарии (англ. - Switzerland).

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Мсвати III известен также тем, что является последним абсолютным монархом Африки. Свазиленд, в отличие от соседей, не менял своего названия после обретения независимости в 1968 году.

В мире еще одна страна готовится сменить название. Из-за давнего спора с Грецией Македония планирует переименоваться для вступления в Евросоюз.

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