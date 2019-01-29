После "жесткого" Brexit в британских супермаркетах могут опустеть полки Сегодня, 09:46 479 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com "Жесткий" Brexit грозит ростом цен на продукты питания и существенным сокращением ассортимента pixabay.com

Руководители нескольких британских сетей супермаркетов и ресторанов быстрого питания предупреждают, что в случае нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС полки супермаркетов могут опустеть.

В открытом письме британским парламентариям, которое подписали руководители десяти сетевых супермаркетов и ресторанов быстрого питания, в том числе Co-op, Lidl, Sainsbury's и McDonald's, а также Британское объединение розничной торговли (BRC), говорится о необходимости "срочно найти решение", которое позволит избежать Brexit без соответствующего договора, сообщает DW.



В случае Brexit без договора существует большая опасность того, что супермаркетам и сетям фастфуда не удастся сохранить нынешний "ассортимент, качество и свежесть" продуктов питания, отмечается в письме.

Кроме того, при таком сценарии не избежать роста цен на продукты в связи с повышением транспортных расходов и пошлин.

В общей сложности около трети потребляемых в Великобритании продуктов питания ввозятся в страну из остальных государств Евросоюза. А в конце марта, когда должен состояться Brexit, из других стран ЕС ввозится особенно много овощей и фруктов, в частности 90% салата, 80% помидоров и 70% ягод, указывается в письме.

Ранее сообщалось, что в случае "жесткого" Brexit Лондон может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Представитель Терезы Мэй заявил, что парламент получит второй шанс принять соглашение об условиях Brexit.

Согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.