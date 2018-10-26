26 октября 2018, пятница

После землетрясения магнитудой 6,6 у берегов Греции объявили угрозу цунами

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Землетрясение в Греции нарушило энергоснабжение и обрушило церковь
Фото: pixabay

Землетрясение в Греции нарушило энергоснабжение и обрушило церковь

У побережья Греции после мощного землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в Ионическом море, объявлена угроза цунами, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

"Наблюдается изменение уровня моря в Греции, подтверждается угроза цунами", - информирует ESMC.

По данным EMSC, в результате землетрясения возникло цунами высотой около 20 см. Специалисты этой службы в Twitter отметили, что серьезной опасности оно не представляет, однако посоветовали жителям близлежащих регионов не подходить близко к морю.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф. Его очаг располагался на глубине 10 километров. 

Отмечается, что землетрясение ощущалось в восьми странах: Мальте, Ливии, Италии, Греции, Македонии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине и в Турции.  

По данным грецкой газеты Кathimerini, в результате подземных толчков в городе Закинтос - административном центре острова - были повреждены некоторые линии электропередачи. В другом районе острова произошли камнепады.

Также сообщается, что на материковой части Греции в городе Пиргос (западная часть Пелопоннеса) частично обрушилась церковь.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

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