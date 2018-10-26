После землетрясения магнитудой 6,6 у берегов Греции объявили угрозу цунами

У побережья Греции после мощного землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в Ионическом море, объявлена угроза цунами, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
"Наблюдается изменение уровня моря в Греции, подтверждается угроза цунами", - информирует ESMC.
Sea level changes observed in Greece confirming TSUNAMI pic.twitter.com/uoNS39L6eU— EMSC (@LastQuake) 25 октября 2018 г.
По данным EMSC, в результате землетрясения возникло цунами высотой около 20 см. Специалисты этой службы в Twitter отметили, что серьезной опасности оно не представляет, однако посоветовали жителям близлежащих регионов не подходить близко к морю.
Как сообщается, эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф. Его очаг располагался на глубине 10 километров.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в восьми странах: Мальте, Ливии, Италии, Греции, Македонии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине и в Турции.
M6.8 #earthquake was a truly international quake felt up to 800 km in at least 8 countries (Malta, Libya, Italy, Greece, Macedonia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Turkey) pic.twitter.com/gt2oVn5tLS— EMSC (@LastQuake) 26 октября 2018 г.
По данным грецкой газеты Кathimerini, в результате подземных толчков в городе Закинтос - административном центре острова - были повреждены некоторые линии электропередачи. В другом районе острова произошли камнепады.
Также сообщается, что на материковой части Греции в городе Пиргос (западная часть Пелопоннеса) частично обрушилась церковь.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.
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