После взрыва в Лионе начато антитеррористическое расследование Вчера, 20:47 649 Цей матеріал також доступний українською Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône Взрыв произошел посреди улицы Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту взрыва в центре Лиона.

В то же время прокуратура Лиона открыла дело по статье «покушение на убийство и преступный сговор», сообщает LCI.

По уточненным данным, в результате нападения пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.

Подозреваемый находится в розыске. По предварительным данным, мужчина около 30−35 лет, проезжая на велосипеде, уронил бумажный пакет перед пекарней, который через несколько минут взорвался.

Источники AFP сообщают, что бомба была начинена шурупами и болтами.

Напомним, что 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере восемь человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвалвзрыв в Лионе «нападением».