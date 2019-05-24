Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Дмитрий Яблоновский
Разумная альтернатива референдуму
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

После взрыва в Лионе начато антитеррористическое расследование

Вчера, 20:47
649
Цей матеріал також доступний українською
После взрыва в Лионе начато антитеррористическое расследование - фото

Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône

Взрыв произошел посреди улицы

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту взрыва в центре Лиона.

В то же время прокуратура Лиона открыла дело по статье «покушение на убийство и преступный сговор», сообщает LCI.

По уточненным данным, в результате нападения пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.

Подозреваемый находится в розыске. По предварительным данным, мужчина около 30−35 лет, проезжая на велосипеде, уронил бумажный пакет перед пекарней, который через несколько минут взорвался.

Источники AFP сообщают, что бомба была начинена шурупами и болтами.

Напомним, что 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере восемь человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвалвзрыв в Лионе «нападением».

Теги:   Лион Франция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:53

img
СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо
Политика

Вчера, 18:43

img
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Богдана
Политика

Вчера, 17:09

img
Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским

Выбор редакции

Культура

Вчера, 21:17

img
Миры отца биопанка. Семь фактов о создателе Чужого Гансе Гигере, которые не дадут вам уснуть
Геополитика

Вчера, 14:31

img
Разговаривать, но не сдаваться. Как Богдан предлагает вести переговоры с РФ
Культура

Вчера, 15:45

img
Братец кролик. Посмотрите на скульптуру самого дорогого художника современности стоимостью $91,1 млн

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться