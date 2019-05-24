После взрыва в Лионе начато антитеррористическое расследование
Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту взрыва в центре Лиона.
В то же время прокуратура Лиона открыла дело по статье «покушение на убийство и преступный сговор», сообщает LCI.
По уточненным данным, в результате нападения пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.
Подозреваемый находится в розыске. По предварительным данным, мужчина около 30−35 лет, проезжая на велосипеде, уронил бумажный пакет перед пекарней, который через несколько минут взорвался.
Источники AFP сообщают, что бомба была начинена шурупами и болтами.
Напомним, что 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере восемь человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвалвзрыв в Лионе «нападением».