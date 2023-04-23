Граждан Финляндии начали тщательно допрашивать на границе РФ после вступления в НАТО 23 апреля, 06:10 Флаг НАТО в Хельсинки (Фото:Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS)

Граждане Финляндии сообщили, что их стали чаще и тщательнее допрашивать на границе после вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает Yle.



Журналисты сообщают о минимум четырех случаях, когда граждан Финляндии допрашивали в пункте пропуска Брусничное в Ленинградской области.

Отмечается, что россиян интересовали связи финнов с силами обороны Финляндии.



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"Спрашивали об армейских делах, то есть воинском звании, должности в армии и есть ли у меня знакомые, которые служат в финской армии", - рассказал анонимно один из финнов.

На границе россияне также хотели получить данные с мобильных телефонов финнов, спрашивали о связях с РФ, целях поездки.

Финляндия стала 31 страной-членом Альянса. 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО. Вступление страны в НАТО увеличит протяженность протяженности границы России с Альянсом вдвое — на 1340 километров.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.