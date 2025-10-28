Вода из Белгородского водохранилища , образованного на территории Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области РФ, подошла к позициям российских оккупантов на Волчанском направлении, размыла дороги и усложнила логистику врага.

Об этом во вторник, 28 октября, сообщает Telegram-канал Пепел. Белгород, публикуя соответствующее фото.

«Утонувшая в грязи легкая военная техника на одной из дорог на Волчанском направлении», — говорится в описании к снимку.

Фото: Пепел. Белгород / Telegram

Также отмечается, что вода из Белгородского водохранилища размыла дороги и существенно усложнила логистику и боеспособность российских оккупантов на Волчанском направлении.

Новые кадры с последствиями ударов по Белгородской дамбе в РФ опубликовал также Telegram-канал Крымский ветер.

«Российская техника тонет в районе Шебекино и на Волчанском направлении», — отмечается в комментарии к видео, которые были сняты российскими оккупантами.

В субботу, 25 октября, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле плотины Белгородского водохранилища.

26 октября в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины сообщили, что ситуация на Волчанском направлении складывается не в пользу россиян, а заявление оккупантов о захвате ими 70% Волчанска не соответствует действительности.

«После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится — пошла вода в дом, точнее — в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян», — говорится в публикации корпуса.

В тот же день Командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.