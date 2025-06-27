После значительных потерь в 12-дневной войне с Израилем Иран возобновил активные переговоры с Китаем по закупке многоцелевых истребителей Chengdu J-10C, сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что Тегеран рассчитывает быстро модернизировать свои ВВС, выбирая китайские самолеты как более доступную альтернативу российским Су-35. J-10C — одномоторный многоцелевой истребитель, который позиционируют как более бюджетный вариант западных F-16V или шведских Gripen E. Стоимость одного самолета колеблется от $60 млн в базовой комплектации до $90 млн с вооружением, запасными частями, обучением и гарантией.

Ранее, в 2023 году, Иран подписал контракт на поставку 50 российских Су-35, из которых получил только четыре. Из-за полномасштабной войны России против Украины выполнение остальных поставок было заморожено.

Переговоры с Китаем по J-10C Иран ведет не впервые. В 2015 году обсуждалась возможность приобретения до 150 таких самолетов, однако сделка сорвалась из-за валютных ограничений и оружейного эмбарго ООН. Китай настаивал на оплате в твердой валюте, тогда как Иран предлагал бартер — нефть и газ. Ограничения были сняты в 2020 году, и переговоры возобновились, хотя речь уже шла о меньшем количестве — 36 единиц. Но стороны снова не смогли согласовать условия оплаты.

Сейчас шансы на заключение контракта значительно возросли: 24 июня США разрешили Китаю официально покупать иранскую нефть без угрозы вторичных санкций.

По данным Military Balance 2025, до начала 12-дневной войны с Израилем ВВС Ирана имели около 150 истребителей, в основном устаревших американских моделей — F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II и F-14A Tomcat — полученных еще до исламской революции 1979 года. Также в строю оставалось до 18 советских МиГ-29, однако большинство из них были частично или полностью неработоспособными из-за отсутствия технического обслуживания.

Во время войны с Израилем, а впоследствии и из-за ударов США, Иран, по данным агентства Tasnim, потерял до 30% своих устаревших самолетов.

23 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи совершил визит в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он заявлял, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в «текущих опасных обстоятельствах», и что Тегеран и Москва «пытаются координировать позиции друг с другом», а страны «всегда имели общие опасения, общие тревоги и общих противников».

По данным агентства Reuters, верховный лидер Ирана направил Аббаса Арагчи в Москву, чтобы попросить Путина о дополнительной помощи. Источники сообщили агентству, что иранский министр должен был передать российскому диктатору письмо верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о поддержке.

Анализируя этот визит, аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что Москва может поддерживать Тегеран только дипломатически.