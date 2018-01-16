После смерти солистки группы The Cranberries продажи ее альбомов резко выросли

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О'Риордан умерла в возрасте 46 лет

О'Риордан умерла в возрасте 46 лет

Продажи альбомов ирландской группы The Cranberries после смерти ее солистки Долорес О'Риордан выросли в несколько раз.

Об этом со ссылкой на данные Amazon передает TMZ.

Как сообщается, спрос на последний альбом The Cranberries под названием Something Else увеличился на 913 350%.

Кроме того, на 147 552% выросли продажи сольного альбома О'Риордан Are You Listening?

Увеличился спрос и на более старые пластинки.

В частности, продажи альбома Everybody Else Doing It выросли на 107 520%, To the Faithful Departed – на 93 781% а Wake Up and Smell the Coffee - на 77 096%.

Ранее сообщалось, что в Лондоне в возрасте 46 лет умерла солистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан.

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