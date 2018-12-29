После серии извержений вулкан Анак-Кракатау уменьшился втрое Сегодня, 16:01 507 Цей матеріал також доступний українською Высота Анак-Кракатау уменьшилась более чем на 120 метров

Вулкан Анак-Кракатау, расположенный в разделяющем острова Ява и Суматра Зондском проливе, после серии мощных извержений уменьшился в три раза.

Об этом со ссылкой на центр вулканологии Индонезии передает DW.

Согласно данным ученых, по состоянию на 29 декабря его высота составляет 110 метров над уровнем моря, тогда как ранее она оценивалась в 338 метров.

Кроме того, вулкан также потерял в объеме, который уменьшился с 150-180 млн кубометров до 40-70 млн.

Ранее серия извержений Анак-Кракатау спровоцировала разрушительное цунами, жертвами которого стали более 420 человек, и подземные толчки магнитудой от 4,8 до 5,8.

Вулкан возник в Зондском проливе после мощного извержения Кракатау в 1883 году, однако над поверхностью воды он появился лишь в 1929 году, продолжая с того времени неуклонно расти.