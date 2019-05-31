После сердцебиения плода: пятый американский штат запретил аборты 31 мая, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Ael Diehm/via REUTERS ATTENTION EDITORS Жительницы США протестуют против запрета абортов Ael Diehm/via REUTERS ATTENTION EDITORS

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс подписал закон, согласно которому запрещаются аборты после того, как можно услышать сердцебиение плода.

Об этом сообщает Настоящее время.

Законопроект разработали при поддержке сенатора Джона Милковича и одобрили в парламенте штата Луизиана. За него проголосовали 79 сенаторов, против были 29.

«Индустрия абортов ведет войну против наших детей прямо на пороге нашего дома. И мы решили принять участие в борьбе с абортами с помощью закона и молитвы, чтобы остановить ужасное детоубийство», — заявил Милкович.



Закон в Луизиане не вступит в силу, если федеральный суд не поддержит аналогичный законопроект в Миссисипи. Он был временно заблокирован из-за возможного несоответствия Конституции. Верховный суд США легализовал аборты еще в 1973 году.

В последнее время подобные законы были приняты в Кентукки, Огайо, Джорджии и Алабаме.