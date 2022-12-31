«Реалити-шоу — русская Игра престолов». Во что превратилась РФ и что будет после Путина — интервью с Романом Аниным о грызне кланов Кремля 31 декабря, 16:19 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин встречается с руководством предприятий военно-промышленного комплекса РФ (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

В России запущен процесс полнейшей криминализации страны, а садист и бандит Евгений Пригожин стал главным медийным лицом войны против Украины, утверждает Роман Анин, автор издания Важные истории.

Уже сейчас среди среди российских солдатов нет тех, кто бы хорошо относился к Владимиру Путину, и окружение диктатора, по мнению журналиста, это понимает. А потом, предполагает он, следующие годы в России пройдут под знаменем войны кланов.

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Как будет происходить реалити-шоу под названием Русская Игра престолов, Анин рассказал в интервью RADIO NV.

— Центр расследования коррупции и организованной преступности признал Пригожина коррупционером года. Если говорить об общей ситуации в России, как вы считаете, насколько справедливым является это решение? Или мы говорим о западных организациях, которые не до конца понимают, что там происходит?

— Насколько я знаю, эта «награда» вручается не главному коррупционеру, а самому плохому человеку года, тому, кто наиболее проявил себя на ниве коррупции и организованной преступности. Если говорить об организованной преступности, это буквально награда Пригожина.

На мой взгляд, Пригожин стал главным медийным лицом этой войны. И это говорит о России гораздо больше, чем любые рейтинги, статистика и падение ВВП. Потому что мы наблюдаем процесс полнейшей криминализации страны и превращения ее в failed state.

Я напомню буквально в двух словах карьерный путь Пригожина. В 1980-х он сидел за мошенничество, разбой и кражу. Промышлял он тем, что душил женщин на улицах Петербурга, снимал с них золотые сережки. А сегодня он владеет многотысячной армией, укомплектованной зеками и садистами, которые в прямом эфире разносят кувалдой головы пленным и этим гордятся.

Вот что такое сегодня российское государство и вот кто герой путинского времени.

— Мы видели новости о том, что компания Пригожина выиграла большинство контрактов на то, чтобы кормить больных в больницах Москвы и области. Ваше издание Важные истории опубликовало большой материал о том, как Пригожин всех раздражает. Речь идет и о ФСБ, и о Сергее Шойгу, министре обороны. Но там есть и близкие друзья Путина, так называемый дачный кооператив Озеро. Среди них Юрий Ковальчук. Что означает факт, что Пригожин раздражает близких друзей Путина для его будущего?