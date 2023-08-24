Не удивлюсь, если Суровикин съест некачественной тушенки и «поедет на концерт Кобзона» — военный эксперт 24 августа, 15:13 Сергей Суровикин и Владимир Путин 31 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV предположил, что следующим после главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России может погибнуть недавно уволенный с должности командующего Воздушно-Космических сил РФ Сергей Суровикин.

«Я не удивлюсь, если [друг Пригожина и экс-командующий «СВО"] Суровикин где-то съест какой-то некачественной тушенки в ближайшее время, и тоже поедет на концерт Кобзона», — сказал Грабский, говоря о том, что предоставленные российским диктатором Владимиром Путиным гарантии безопасности ничего не стоят.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».

В сводке американского Института изучения войны сказано, что почти наверняка именно Владимир Путин приказал российскому военному командованию уничтожить самолет Пригожина.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.

22 августа российские СМИ сообщили, что Суровикин уволен с должности командующего ВКС РФ.