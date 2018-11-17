17 ноября 2018, суббота

После пожаров воздух в Калифорнии стал хуже, чем в Индии - BBC

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Лесные пожары в Калифорнии сделали воздух штата опасным для жизни

Лесные пожары в Калифорнии сделали воздух штата опасным для жизни

Наблюдатели Purple Air сообщили, что после масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии, качество воздуха в штате стало худшим в мире, передает BBC.

Они оценили состояние воздуха таким, что даже хуже чем в Индии и Китае.

В свою очередь, портал AirNow оценил воздух вокруг Сан-Франциско и Окленд как «очень нездоровый» - здоровью каждому, кто дышит этим воздухом, может угрожать опасность.

Репортер San Francisco Chronicle написал в Twitter, что дышать в Сан-Франциско эквивалентно курению почти дюжины сигарет.

Вокруг городов Элк-Гроув и Сакраменто воздух классифицируется как «опасный» - населению угрожает реальная опасность: людей могут эвакуировать.

Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайз округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

12 ноября Президент Украины США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

17 ноября шериф округа Бьютт в Северной Калифорнии Кори Хоне заявил о том, что количество погибших в результате лесных пожаров возросло до 71 человека.

 

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