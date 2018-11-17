После пожаров воздух в Калифорнии стал хуже, чем в Индии - BBC

Наблюдатели Purple Air сообщили, что после масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии, качество воздуха в штате стало худшим в мире, передает BBC.
Они оценили состояние воздуха таким, что даже хуже чем в Индии и Китае.
В свою очередь, портал AirNow оценил воздух вокруг Сан-Франциско и Окленд как «очень нездоровый» - здоровью каждому, кто дышит этим воздухом, может угрожать опасность.
Репортер San Francisco Chronicle написал в Twitter, что дышать в Сан-Франциско эквивалентно курению почти дюжины сигарет.
Warning: The following images may confuse viewers that normally see fog and stratus across the #BayArea. #Smoke has been limiting visibility between 1 and 2 miles this morning. Today marks the 8th consecutive day where @flySFO will experience #delays due to smoke. #CAwx pic.twitter.com/UYUfWGsyny- NWS CWSU Oakland (@NWSCWSUZOA) 16 ноября 2018 г.
Вокруг городов Элк-Гроув и Сакраменто воздух классифицируется как «опасный» - населению угрожает реальная опасность: людей могут эвакуировать.
Much of Norcal air is considered unhealthy by the EPA due to Wildfire smoke from the Camp Fire in Butte Co. Some areas have air this morning considered very unhealthy with localized areas in the Sacramento and Yuba City regions considered Hazardous! #cawx pic.twitter.com/KQHRSkXc1Z- NWS Sacramento (@NWSSacramento) 16 ноября 2018 г.
Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайз округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
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