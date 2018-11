После пожаров воздух в Калифорнии стал хуже, чем в Индии - BBC

Наблюдатели Purple Air сообщили, что после масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии, качество воздуха в штате стало худшим в мире, передает BBC.

Они оценили состояние воздуха таким, что даже хуже чем в Индии и Китае.

В свою очередь, портал AirNow оценил воздух вокруг Сан-Франциско и Окленд как «очень нездоровый» - здоровью каждому, кто дышит этим воздухом, может угрожать опасность.

Репортер San Francisco Chronicle написал в Twitter, что дышать в Сан-Франциско эквивалентно курению почти дюжины сигарет.

Warning: The following images may confuse viewers that normally see fog and stratus across the #BayArea. #Smoke has been limiting visibility between 1 and 2 miles this morning. Today marks the 8th consecutive day where @flySFO will experience #delays due to smoke. #CAwx pic.twitter.com/UYUfWGsyny