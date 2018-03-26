После пожара в Кемерово пропал 41 ребенок

Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Андрей Мамченко заявил, что после пожара в ТЦ города Кемерово пропал без вести 41 ребенок.
Об этом передает Интерфакс.
"По предварительным данным сейчас проводится поиск 41 ребенка", - заявил Мамченко.
Он также сообщил, что до сих пор недоступен третий зал кинотеатра ТЦ, так как внутри обрушились несущие конструкции.
Ранее источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.
Также число погибших возросло до 40 человек.
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