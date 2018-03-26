После пожара в Кемерово пропал 41 ребенок

Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Андрей Мамченко заявил, что после пожара в ТЦ города Кемерово пропал без вести 41 ребенок.

Об этом передает Интерфакс.

"По предварительным данным сейчас проводится поиск 41 ребенка", - заявил Мамченко.

Он также сообщил, что до сих пор недоступен третий зал кинотеатра ТЦ, так как внутри обрушились несущие конструкции.

Ранее источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.

Также число погибших возросло до 40 человек.