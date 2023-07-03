Кремль берет под контроль империю Пригожина — Washington Post 3 июля, 01:26 Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

После неудачного мятежа ЧВК Вагнер Кремль намерен уничтожить или взять под контроль активы, связанные с ее главарем Евгением Пригожиным, пишет Washington Post.

Разветвленная империя Пригожина включала не только теневую армию наемников, но и пропагандистское крыло СМИ и интернет-троллей.

Пригожин, которого называют «поваром Путина», также зарабатывал миллиарды на государственных заказах на питание солдат и детсадов по всей России.

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С тех пор как в минувшую субботу главарь вагнеровцев согласился прекратить свой бунт и якобы уехал в Беларусь, его бизнес уже начал разрушаться. И управление роспуском, реструктуризацией или поглощением его империи составляет проблему для российского правительства, пишет WP.

В частности в Африке, где Россия обещала местным лидерам поддержку силами Вагнера, теперь не ясно, будет ли это возможно, поскольку Пригожина отрезали от потока государственных средств, обогатившего его на десятилетия.

К тому же, российская армия, которая полагалась на пищевое обеспечение от структур Пригожина, оказалась перед риском перебоев в этом процессе на фоне войны в Украине.

Усложняет все и то, что Пригожин использовал теневое финансирование, поскольку некоторые его стурктуры были незаконными. Многие из них работали только с наличными, о чем свидетельствуют миллиарды рублей наличными, засунутые в фургоны, которые были конфискованы возле штаб-квартиры Вагнера в Санкт-Петербурге во время бунта.

«Пригожин — это не только группа Вагнера. Он представляет структуру, которая пытается работать на идеологическом фронте, на политическом фронте и так далее. Все это работает в тесной экосистеме с другими сторонами его бизнеса», — объясняет российский журналист-расследователь Денис Коротков.

Падение медиа-империи

Пригожин руководил медиагруппой Патриот, куда входила сеть сайтов и каналов в Telegram, которые распространяли его сообщения. Это позволило Пригожину и ЧВК Вагнер нарастить свой публичный имидж, несмотря на то, что они были внесены в черный список на государственном телевидении, и прибегали к критике военного руководства РФ.

В интернете у Пригожина также была печально известная фабрика троллей, сотрудники которой попали под санкции США за вмешательство в выборы. Это переросло в проект Cyber Front Z, который вербовал людей для публикации пророссийских комментариев в постах о войне в Украине на многих самых популярных онлайн-платформах мира.

Но после неудачного бунта веб-сайты Пригожина были быстро выведены из строя российским интернет-регулятором Роскомнадзором. Вечером 30 июня главный редактор ключевого сайта пригожинской медиагруппы РИА ФАН Евгений Зубарев объявил о прекращении деятельности всей медиагруппы.

«Мы закрываемся и оставляем информационную повестку дня России», — сказал Зубарев в довольно откровенном видео, в котором он также рассказал, что Пригожин начал свои первые кампании по дезинформации еще в 2009-м.

Возможно, пишет WP, российским властям понадобилось всего несколько дней, чтобы обуздать влияние Пригожина в интернете, но другие структуры, такие как его обширная сеть вербовки боевиков по всей России, его операции в Африке и на Ближнем Востоке, и его кейтеринговые компании перетянуть будет гораздо труднее, а то и невозможно.

На кону огромные деньги

По словам Путина, в прошлом году кейтеринговый бизнес Пригожина получил не менее 1 миллиарда долларов из российского бюджета за пищевое обеспечение десятков тысяч солдат РФ в Украине.

Эти пищевые контракты были основным способом финансирования Пригожина и его операций со стороны РФ. Главная компания Пригожина Конкорд и другие дочерние структуры поставляли продукты питания и другие услуги почти наверняка по завышенной цене, а тогда использовали полученные доходы для финансирования других неофициальных структур, включая наемников, пишет WP.

Это подтвердил Пригожин в письме министру обороны РФ Сергею Шойгу, опубликованном в июне этого года.

«Конкорд управляет группой компаний, которая с 2006 года обеспечивает питанием Вооруженные силы РФ. Доход, полученный от этих компаний, затем используется для финансирования проектов в Африке, Сирии и других странах, где расходы на продвижение интересов российского государства по состоянию на май 2023 года составили 147 млрд рублей [около 1,7 млрд долларов]», — писал Пригожин.

Как отмечают журналисты, заменить поставщика такого масштаба будет сложно, особенно в условиях, когда российские оккупанты пытаются отбить украинское контрнаступление. Любые перебои в контрактах по питанию могут вызвать эффект домино на остальные операции Вагнера.

Что ждет армию наемников

Самого Пригожина до сих пор не видели в Беларуси, но появились сообщения о строительстве там лагеря вагнеровцев после соглашения при посредничестве Лукашенко о прекращении восстания.

Путин заявлял, что боевикам Вагнера позволят присоединиться к Пригожину в Беларуси, и имеющиеся первые признаки свидетельствуют, что количество вагнеровцев, вероятно, будет резко сокращено. В видеообращении Путин предложил боевикам Вагнера три варианта: последовать за Пригожиным в изгнание, присоединиться к регулярным войскам РФ или вернуться домой.

Сколько бойцов присоединились к мятежу и сколько остались на стороне Пригожина после него неизвестно. Пригожин утверждал, что ведет на бунт 25 тысяч бойцов, хотя реальное количество, скорее всего, было меньше. По оценкам США, Вагнер в Украине насчитывал около 10 тысяч контрактников, составлявших более лояльную и подготовленную часть ЧВК. Остальные — заключенные, завербованные в российских тюрьмах, среди которых были огромные потери в боях за Бахмут.

Российские издания писали ранее на этой неделе, что Вагнер продолжает вербовать боевиков в России несмотря на то, что большинство их страниц во ВКонтакте были удалены.

Вербовщик Вагнер, с которым пообщалась The Washington Post, сказал, что группа не планирует подписывать контракты с Минобороны России, и что активный набор продолжается. Вербовщик также опроверг информацию о переезде группы в Беларусь.

В то же время российские официальные лица заявляли, что Вагнер больше не будет участвовать в войне в Украине.

«Всю бронетехнику передали Министерству обороны. Доступ к деньгам, тендерам и медиа-империям был закрыт. Кто будет платить им зарплату? И зачем они Пригожину, если он сейчас не получает коррупционных денег взамен?», — говорит военный аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, комментируя судьбу наемников Вагнера после неудачного бунта.

Глубокие корни в Африке

В России есть и другие частные военные компании, но, вероятно, ни одна из них не может заменить ЧВК Вагнер в Африке, где в течение многих лет она служила неофициальным инструментом Кремля по наращиванию собственного влияния и уменьшению влияния США и Европы, пишет WP.

Журналист Коротков говорит, что «нет никого», кто мог бы заменить Вагнер в Африке: «Там у Пригожина был вес и калибр».

«Любой, кто попытается туда войти, скорее всего, начнет с хищения финансов, а потом будет разрублен где-то в джунглях. Поэтому в России нет аналогичной фигуры, которая бы взяла на себя эту нагрузку», — говорит он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 июня заявил, что африканские страны сами будут решать, хотят ли они продолжать контракты "по безопасности" с Вагнером.

Лидеры ЦАР и Мали, где присутствие Вагнера было самым большим среди африканских государств, подчеркнули, что изначально имели связи именно с Кремлем, а не ЧВК.

«Мы не подписывали с Вагнером. Мы подписали с Кремлем», — сказал WP главный советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

В то же время он признал, что Россия направила в страну именно боевиков Вагнера, которые, по его словам, «спасли демократию» в ЦАР. Он отверг сообщения о зверствах, совершенных вагнеровцами, назвав это «фейками». СМИ неоднократно писали о компаниях массовых убийств, пыток и изнасилований со стороны вагнеровцев по всей стране



По данным Sentry — организации, расследующей военные преступления, конфликты и коррупцию в Африке — группа наемников также обучила и снарядила десяток ополченцев в ЦАР.

«В ЦАР Вагнер усовершенствовал захват государства, поддерживая криминализированную власть, захваченную президентом ЦАР и его ближайшим окружением, наращивая военную мощь, обеспечивая доступ к драгоценным полезным ископаемым и грабя их, а также подчиняя население террором» — говорится в недавнем отчете Sentry.

Советник президента ЦАР говорит, что никаких изменений не планируется: «На данный момент мы с Вагнером. Но останемся ли мы с Вагнером не зависит от нас. Это зависит от России… и мы доверяем России».

Но, как отмечает WP, даже если бы Москва решила демонтировать присутствие пригожинской ЧВК в стране, корни группировки там могут быть слишком глубокими.

Экс-премьер ЦАР, а ныне оппозиционер Мартин Зигеле, сказал, что власти страны «впустили волков в загон», позволив наемникам, «которые способны на все и ни перед кем не отвечают», действовать в и без того нестабильной стране.

«Самая большая угроза не от вооруженных групп или оппозиции, а от Вагнера. Они проникли во все системы. В армию, в экономику, в лесопромышленность, в политику, в аэропорты — везде. Они имеют всю власть», — сказал Зигеле.

По его словам, президент ЦАР Туадера является «полным заложником» Вагнера.

Аналитик из ЦАР, находящийся в столице страны городе Банги, на условиях анонимности рассказал WP, что представители Вагнера по состоянию на 29 июня оставались на своих базах в столице

«Можно с уверенностью сказать, что они будут продолжать существовать в ближайшее время. Даже если бы произошли изменения в руководстве, я думаю, что изменения в персонале будут относительно медленными», — говорит Джон Лехнер, эксперт по деятельности Вагнера в Африке.

«В то время, как Кремль пытается разобраться с некогда лояльным главарем стало понятно, что Пригожин был тем клеем, который скреплял расколотую империю, подобно тому, как многое в нынешней России зависит от одного человека — Путина», — заключают журналисты Washington Post.

Журналист Коротков предполагает, что в отсутствие Пригожина группа Вагнера либо перестанет существовать, либо переродится в нечто совершенно иное, неспособное к тому же уровню деятельности.