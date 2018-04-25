После министра спорта к протестному движению в Армении присоединился депутат из правящей коалиции

Люди снова вышли на митинги из-за того, что правящая Республиканская партия пытается "сохранить власть"

После министра спорта Армении Грачья Ростомяна к антиправительственному протесту присоединился и депутат входящей в правящую коалицию парламентской фракции Дашнакцутюн Сурен Манукян.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

В своем заявлении депутат написал, что, хотя и находится в данное время с рабочей поездкой за рубежом, однако следит за происходящим в стране, и по возвращению сразу присоединится к протестному движению.

Кроме того, Манукян выразил свою солидарность с вышедшими на улицы участниками митингов и оппозиционным лидером Николом Пашиняном.

"Принимая во внимание все это, и отвечая требованиям моих избирателей, я присоединяюсь к общенациональному движению в этот решающий момент. Это мое личное решение", - отметил он.

Ранее сообщалось, что министр спорта Армении подал в отставку и присоединился к протестам.

Отметим, что жители Армении снова вышли на митинги в связи с тем, что, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, правящая Республиканская партия пытается "сохранить власть".

Напомним, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, глава правительства и бывший президент Армении Серж Саргсян, правивший страной с 2008 года, объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен его близкий соратник по правящей Республиканской партии Карен Карапетян.