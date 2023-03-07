После прихода Маска Twitter практически перестал бороться с российской пропагандой 7 марта, 01:30 Из компании ушли сотрудники, отвечавшие за Китай и РФ (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

После покупки бизнесменом Илоном Маском, социальная сеть Twitter практически перестала бороться с российской пропагандой.

Об этом сообщает BBC.

После прихода Маска из компании уволились тысячи сотрудников. В данный момент почти не осталось людей, которые занимались модерацией контента.

Бывшие и действующие сотрудники Twitter сообщили, что в последние месяцы в соцсети заметно возросло количество публикаций с агрессивной риторикой, разжиганием ненависти, пропагандой сексуальных преступлений, политической пропагандой и манипуляциями.

Видео дня

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", – сообщил анонимно бывший сотрудник компании.