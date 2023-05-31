В Москве после атаки дронов оборудуют бомбоубежища и готовятся к эвакуации — видео

31 мая, 23:34
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Инструкции по эвакуации населения в одном из бомбоубежищ Москвы (Фото:Сирена/Telegram)

Инструкции по эвакуации населения в одном из бомбоубежищ Москвы (Фото:Сирена/Telegram)

После атаки неизвестными БПЛА на Москву и область в некоторых жилых домах подвальные помещения переоборудуют в бомбоубежища, в них можно увидеть инструкции по эвакуации и сбору «тревожных чемоданов». Об этом сообщает Telegram-канал Сирена.

На видео из подвала одного из таких домов видно, что в бомбоубежище находятся столы, стулья и, вероятно, спальные места.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1663998318282768384?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Пропагандистские СМИ сообщают, что на сайте Госзакупок РФ появился контракт, подписанный 24 мая, о неотложном проектировании бомбоубежища для Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение должно вмещать 800 человек и предназначаться для «защиты от взрывной волны и радиации».

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Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. Минобороны РФ признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсетях до этого сообщали, что дронов было более десятка.

Инфографика: NV
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Москва Эвакуация Бомбоубежище дроны в Москве

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