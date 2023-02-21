Зеркало фобий Путина. Что скрывает пафосное двухчасовое выступление российского диктатора перед федеральным собранием 21 февраля, 18:43 Эксклюзив NV Сегодня российский диктатор Путин выступил перед федеральним собранием РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Почему Путин давно не выступал перед федеральным собранием и лишь сейчас решился на это, и о чем свидетельствует отсутствие среди его слушателей некоторых медийных персон, по просьбе NV проанализировал политолог Владимир Фесенко.



21 февраля 2023 года российский диктатор Путин сделал то, что не позволял себе с апреля 2021 года — он выступил перед федеральным собранием РФ. Ранее эти путинские послания были ежегодными и становились определенной презентацией программных целей Кремля.

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Но ныне диктатор, который все же отважился говорить перед национальными элитами — в прошлом году, на фоне военных неудач, Путин «пропустил» выступление, — ничего нового не сказал. Фактически он повторил все, что круглосуточно транслируют федеральные каналы россиянам — сборник клише о войне с «развратным» Западом и украинцев-нацистов. Хотя в конце Путин и решился пригрозить США ядерным оружием, заявив, что РФ прекращает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

По просьбе NV, известный украинский политолог Владимир Фесенко, директор Центра политических исследований Пента, проанализировал выступление Путина. Редакция представляет его мнения по этому поводу в виде рассказа от первого лица:

«В первую очередь, основная часть этой речи – это обращение, безусловно, к внутренней российской аудитории. К элитам, потому что это же послание к федеральному собранию. Но в России это ритуал, скажем, единства Путина с элитами. Здесь всегда имеет статусное значение то, кто присутствует на этой встрече. На это обращают внимание. Я еще помню лет 20 назад, это послание разбирали по полкам, например, какие были ключевые слова, сколько кого вспоминали, или что повторялось чаще всего — даже с такой стороны анализировали. Поэтому это всегда одно из главных событий года в России.