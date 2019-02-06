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Послание к нации: Трамп призвал республиканцев и демократов к компромиссу

Сегодня, 07:31
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EPA

Нынешнюю экономическую ситуацию в США Трамп назвал "экономическим чудом"

Президент США Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом с традиционным посланием к нации, призвал конгрессменов выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

По словам Трампа, США переживает сегодня "невиданный доселе расцвет", сообщает DW.

"Сегодня в США происходит экономическое чудо - и единственное, что может ему помешать, - это глупые войны, политика или смехотворные партийные расследования", - заявил он.

Трамп жестко раскритиковал парламентские расследования, ведущиеся против него и круга близких к нему лиц, и потребовал сформировать в США безопасную миграционную политику.

"Если нам нужны мир и законность, то не должно быть никакой войны и никаких расследований", - добавил Трамп, в очередной раз обвинив демократов в блокировании работы администрации.

При этом Трамп призвал Республиканскую и Демократическую партии "вспомнить искусство нахождения компромиссов" и забыть разногласия ради совместной работы "по повестке американского народа".

"Мы можем преодолеть противоречия, залечить старые раны и найти общие решения", - отметил американский президент.

По словам Трампа, стена на границе с Мексикой, которая обойдется бюджету страны в 5,7 миллиардов долларов, - необходимая мера для того, чтобы обеспечить безопасную и упорядоченную миграционную политику.

Трамп твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта.

Из-за отказа демократов выделить деньги на стену Трампа на 35 дней - рекордный для США срок - была частично приостановлена работа правительства.

25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

Теги:   Конгресс США Дональд Трамп США

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