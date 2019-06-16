Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана из-за атаки на танкеры Вчера, 03:28 Цей матеріал також доступний українською Copernicus Sentinel data [2019]/via REUTERS Горящий танкер (фото со спутников) Copernicus Sentinel data [2019]/via REUTERS

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало британского посла в Тегеране после обвинений со стороны Британии в атаке на танкеры в Оманском заливе.

Об этом сообщает агентство ISNA (Iranian Students News Agency).

«После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных после США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе, послу Великобритании был выражен решительный протест», — заявили в МИД Ирана.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран. Также Иран обвинила Великобритания.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.