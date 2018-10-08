08 октября 2018, понедельник

Посетители Октоберфеста выпили 7,5 миллионов литров пива

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Октоберфест завершился 7 октября

Октоберфест завершился 7 октября

В 2018 года более 6,3 миллионов человек посетили Октоберфест в Мюнхене и выпили около 7,5 миллионов литров пива.

Об этом передает DW.

"Посетители 185-го Октоберфеста выпили около 7,5 миллионов литров пива. Литровая кружка пива в этом году стоила около 11,50 евро - в среднем на 55 центов больше, чем год назад. При этом количество употребленной еды, по первым оценкам организаторов, увеличилось на 10%", - сообщили организаторы.

За порядков на фестивале, который завершился 7 октября, следили около тысячи человек.

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