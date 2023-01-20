БТР, боеприпасы и учения. Португалия пообещала новую военную помощь Украине 20 января, 21:19 Флаг Португалии (Фото:b1-foto / pixabay)

Португалия заявила о готовности отправить в Украину бронетранспортеры М113. Также готова участвовать в учениях для украинских солдат.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Португалии.

В кулуарах Рамштайна страна предложила провести учения для ВСУ на боевых танках Leopard 2 и «определить в координации со своими партнерами пути поддержки Украины в этом вопросе».

Видео дня

Несмотря на то, что решение об отправке танков не было принято, Португалия заявила о готовности направить для ВСУ 14 бронетранспортеров M113, восемь мощных электрогенераторов, 20-мм боеприпасы и медицинское оборудование.

Также Министерство обороны заявило, что примет участие в миссии военной поддержки ЕС, которая обеспечит подготовку украинских войск в Германии. Инструкторы Португалии с февраля начнут обучать украинских воинов обезвреживанию взрывоопасных предметов, боевой медицинской помощи, ядерной, биологической, химической и радиологической защите и военной подготовки.

Ранее заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что встреча Рамштайн 20 января стала «бронетанковой».

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине.

Германия не приняла решения о поставке танков Leopard, которого ожидала Украина. Согласно оценке британского Международного института стратегических исследований (IISS), Украине для наступления нужно около 100 танков.