Португалия передаст Украине шесть советских вертолетов Камов

13 октября, 20:45
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Ка-27 (Фото:PH2 Jeff Viano, USN)

Ка-27 (Фото:PH2 Jeff Viano, USN)

Португалия передаст Украине шесть вертолетов Камов советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за санкций, введенных против России.

Об этом сообщает Observador.

Португальская сторона уточнила, что об этом попросила Украина.

«По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов Камов, которые из-за нынешнего сценария, санкции, наложенные на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически у них нет сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать», — сказала министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

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Она добавила, что украинские военные обязательно найдут хорошее применение.

При этом Каррейрас отметила, что один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому Украина должна самостоятельно его отремонтировать. Она добавила, что идея состоит в том, чтобы передача техники состоялась как можно быстрее.

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Кроме того, Каррейрас заявила, что Португалия готова участвовать в тренировочной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Также отмечается, что Португалия уже передала Украине определенные виды вооружения, боеприпасов, бронетехнику, системы связи, дроны и медицинские средства.

https://www.youtube.com/watch?v=kJf7IlypDXY
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Португалия Военная помощь Война России против Украины

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