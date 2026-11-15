Десятки тысяч людей по всей Португалии 14 ноября вышли на акции протеста против роста стоимости жилья . По словам протестующих, покупка или аренда жилплощади стали для них недоступны.

Об этом сообщило АР в воскресенье, 15 ноября.

В двух крупнейших городах Португалии — Лиссабоне и Порту — активисты устроили палаточные городки на центральных площадях. Они требовали установления предельных значений для повышения арендной платы, усиления правовой защиты арендаторов от выселения и обеспечения более доступного жилья.

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В некоторых местах полиция разгоняла акции протеста с собаками.

Португальские демонстрации состоялись после того, как аналогичные акции начали проходить в соседней Испании. В частности, 11 ноября прошла общенациональная забастовка, в которой приняли участие 3 миллиона человек. В Барселоне и Мадриде произошли столкновения с полицией.