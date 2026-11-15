Вслед за Испанией. В Португалии десятки тысяч человек вышли на протесты против роста цен на жилье — фото
В Португалии участники протестов требовали более доступного жилья (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)
Десятки тысяч людей по всей Португалии 14 ноября вышли на акции протеста против роста стоимости жилья. По словам протестующих, покупка или аренда жилплощади стали для них недоступны.
Об этом сообщило АР в воскресенье, 15 ноября.
В двух крупнейших городах Португалии — Лиссабоне и Порту — активисты устроили палаточные городки на центральных площадях. Они требовали установления предельных значений для повышения арендной платы, усиления правовой защиты арендаторов от выселения и обеспечения более доступного жилья.
В некоторых местах полиция разгоняла акции протеста с собаками.
Португальские демонстрации состоялись после того, как аналогичные акции начали проходить в соседней Испании. В частности, 11 ноября прошла общенациональная забастовка, в которой приняли участие 3 миллиона человек. В Барселоне и Мадриде произошли столкновения с полицией.