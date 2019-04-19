Портал Wikileaks призвал полностью опубликовать отчет Мюллера Сегодня, 04:50 235 Цей матеріал також доступний українською Reuters Graphics via REUTERS Отчет опубликован лишь частично Reuters Graphics via REUTERS

Портал Wikileaks призвал Министерство юстиции США опубликовать полную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства РФ в выборы президента 2016 года.

"Мы не одобряем тот факт, что значительная часть текста скрыта от читателей, что дает пищу теориям заговора. Обеспечьте полную прозрачность, пожалуйста", - заявили в Wikileaks.

WikiLeaks has always been confident that this investigation would vindicate our groundbreaking publishing of the 2016 materials which it has, We disapprove of the large redactions which permit conspiracy theories to abound. Full transparency please.https://t.co/n9o2eUVgI7#submit pic.twitter.com/nbvKRG57YA 18 апреля 2019 г.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.