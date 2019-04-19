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Портал Wikileaks призвал полностью опубликовать отчет Мюллера

Сегодня, 04:50
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Портал Wikileaks призвал полностью опубликовать отчет Мюллера - фото

Reuters Graphics via REUTERS

Отчет опубликован лишь частично

Портал Wikileaks призвал Министерство юстиции США опубликовать полную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства РФ в выборы президента 2016 года.

"Мы не одобряем тот факт, что значительная часть текста скрыта от читателей, что дает пищу теориям заговора. Обеспечьте полную прозрачность, пожалуйста", - заявили в Wikileaks.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

Теги:   WikiLeaks Роберт Мюллер

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