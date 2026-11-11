Пожар в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ, 11 ноября 2026 года (Фото: Exilenova+)

В порту Усть-Луга Ленинградской области РФ после атаки дронов в среду, 11 ноября, горит крупный северный терминал Новатэк-Усть-Луга, сообщает OSINT-канал Astra .

Всего на территории порта зафиксировано несколько очагов возгорания. В частности, горит северный производственно-технологический кластер комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) Новатэк-Усть-Луга, пишет Astra.

Реклама

Фото: Telegram-канал Astra

В прошлый раз терминал Новатэк-Усть-Луга был поврежден во время атаки 14 августа.

Фото: Telegram-канал Astra

Порт Усть-Луга является одним из основных пунктов перевалки российской нефти на экспорт. Через терминалы порта Транснефть-Балтика, Новатэк-Усть-Луга и Портэнерго на экспорт отправляются нефтепродукты и стабильный газовый конденсат.

В 2025 году на Усть-Лугу приходилось около 20% российского морского экспорта нефти — 1,15 млн баррелей в сутки. По этому показателю порт уступал лишь соседнему Приморску (22%), опережая Новороссийск (17%).

Инфографика: NV

В ночь на 11 ноября беспилотники совершили массированную атаку на Ленинградскую область РФ. Сообщалось о масштабных пожарах в Усть-Луге — крупнейшем российском порту на Балтийском море. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил факт удара и возгорание в портовой зоне.

Российские СМИ также писали, что во время атаки БПЛА над Санкт-Петербургом разбился российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем.