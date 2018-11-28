Порошенко заявил, что передал через Трампа сообщение Путину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение президенту РФ Владимиру Путину.
Порошенко попросил Путину "уйти из Украины", передает NBC.
"Уходите из Украины, мистер Путин", - заявил Порошенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите G20 в Аргентине
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.
Позже встречу подтвердили и в Белом доме. В то же время, Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования