28 ноября 2018, среда

Порошенко заявил, что передал через Трампа сообщение Путину

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Порошенко попросил Трампа передать сообщение Путину во время встречи на саммите Большой двадцатки

Порошенко попросил Трампа передать сообщение Путину во время встречи на саммите Большой двадцатки

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать сообщение президенту РФ Владимиру Путину.

Порошенко попросил Путину "уйти из Украины", передает NBC.

"Уходите из Украины, мистер Путин", - заявил Порошенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите G20 в Аргентине

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Позже встречу подтвердили и в Белом доме. В то же время, Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным.

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