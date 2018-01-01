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Порошенко выразил надежду на новые санкции ЕС против России

Сегодня, 01:17
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Порошенко надеется, что Евросоюз примет новые санкции против РФ

Фото: Петр Порошенко via Facebook

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз примет против России новые санкции, которые будут введены после инцидента в Керченском проливе.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций". Благодаря проведенным двухдневным переговорам удалось обеспечить решение Евросовета с поддержкой Украины в связи с откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории. Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз принял решение продлить на полгода санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины.

Теги:   Санкции против России Евросоюз Петр Порошенко Россия

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