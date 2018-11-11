11 ноября 2018, воскресенье

Порошенко в Париже принял участие в торжественных мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны

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Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: пресс-служба АП

Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон

В воскресенье, 11 ноября, президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко принял участие памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, которая состоялась в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки в Париже.

Участие в церемонии приняли президент Франции Эммануэль Макрон с женой, президент США Дональд Трамп с женой, канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки.

Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

Сообщается, что Порошенко также примет участие в открытии Парижского форума ради мира, который инициирован президентом Франции.

Ключевой задачей Форума является укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международной напряженности, сотрудничества между государствами для решения трансграничных проблем.

Напомним, 11 ноября во французской столице Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

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