03 ноября 2018, суббота

Порошенко открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в Стамбуле

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Церемония открытия мемориальной доски
Фото: пресс-служба Администрации президента

Церемония открытия мемориальной доски

В субботу, 3 ноября, в Стамбуле президент Украины Петр Порошенко вместе с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Очень важно, что Посольство в Стамбуле было открыто одним из первых дипломатических представительств Украинской Народной Республики. Очень важно, что в Османской империи тогда была абсолютно твердая позиция по признанию УНР, империя признала ее одной из первых. Очень важно, что в те годы выдающиеся украинцы защищали свои права и представляли Украину", - сказал Петр Порошенко во время торжественной церемонии.

Во время общения с присутствующими Петр Порошенко подчеркнул, что отношения между Украиной и Турцией являются дружественными, партнерскими и стратегическими. Он также поблагодарил Турцию за абсолютно твердую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, 3 ноября состоится встреча Петра Порошенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией.

9 февраля 1918 года Османская империя подписала Брестский мир, признавая Украинскую Народную Республику как независимое и суверенное государство. Этот договор был ратифицирован 22 августа 1918 года. Украинское Государство и Османская империя на взаимной основе открыли дипломатические миссии.

 

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