23 сентября 2018, воскресенье

Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

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Заслуги Порошенко в возвращении картин вызвали сомнения у нынешних властей Вероны
president.gov.ua

Заслуги Порошенко в возвращении картин вызвали сомнения у нынешних властей Вероны

Городской совет Вероны лишил Петра Порошенко звания почетного гражданина, присвоенное президенту Украины в знак благодарности за возвращение 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо и обнаруженных в Украине. Решение поддержали 28 из 32 депутатов.

Об этом сообщила Европейская Правда со ссылкой на ANSA.

Согласно решению совета, предыдущая городская администрация в мае 2016 года “слишком поспешно” присвоила Порошенко звание почетного гражданина Вероны.

Представители нынешней городской власти уверены, что заслуги Порошенко в возвращении картин вызывают сомнения - расследование проводилось местными властями. Кроме того, по этому поводу не было общественной дискуссии.

Правая политическая партия Лига, пришедшая к власти в этом году, длительное время добивалась лишить украинского президента титула. Лига также добивается отмены антироссийских санкций ЕС.

Напомним, президент Петр Порошенко передал 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи властям Италии. Картины были похищены из городского музея Кастельвеккио в Вероне в ноябре 2015 года и обнаружены украинскими пограничниками во время подготовки к переправе на территорию Молдовы. Общая стоимость коллекции превышает 16 млн евро.

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