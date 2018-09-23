Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

Городской совет Вероны лишил Петра Порошенко звания почетного гражданина, присвоенное президенту Украины в знак благодарности за возвращение 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо и обнаруженных в Украине. Решение поддержали 28 из 32 депутатов.

Об этом сообщила Европейская Правда со ссылкой на ANSA.

Согласно решению совета, предыдущая городская администрация в мае 2016 года “слишком поспешно” присвоила Порошенко звание почетного гражданина Вероны.

Представители нынешней городской власти уверены, что заслуги Порошенко в возвращении картин вызывают сомнения - расследование проводилось местными властями. Кроме того, по этому поводу не было общественной дискуссии.

Правая политическая партия Лига, пришедшая к власти в этом году, длительное время добивалась лишить украинского президента титула. Лига также добивается отмены антироссийских санкций ЕС.

Напомним, президент Петр Порошенко передал 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи властям Италии. Картины были похищены из городского музея Кастельвеккио в Вероне в ноябре 2015 года и обнаружены украинскими пограничниками во время подготовки к переправе на территорию Молдовы. Общая стоимость коллекции превышает 16 млн евро.