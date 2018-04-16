Порнозвезда Дэниелс придет на суд к личному адвокату Трампа

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее были отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом, посетит судебное заседание в Нью-Йорке в понедельник, 16 апреля, в котором ответчиком выступит личный юрист Трампа Майкл Коэн

Об этом со ссылкой на ее адвоката Майкла Авенатти 15 апреля сообщает Reuters.

Выступление адвоката Трампа должно состояться в Манхэттенском федеральном суде в рамках уголовного производства, которое в большей степени касается его деловой практики. Ему приказали явиться в суд, поскольку его адвокаты пытались удержать прокуроров от изучения документов и других материалов, изъятых на прошлой неделе во время обысков в его доме, офисе и гостинице.

"Она примет участие", - сказал адвокат Клиффорд.

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В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

В ответ адвокаты Сторми Дэниелс заявили, что этим признанием Коэн нарушил соглашение между Трампом и Клиффорд о неразглашении их отношений. Теперь актриса намерена через суд добиться расторжения подписки о молчании о своей связи с нынешним президентом. Команда Трампа утверждает, что Клиффорд уже проиграла дело.

29 марта Клиффорд заявила об угрозах в свой адрес.