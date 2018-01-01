Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу Сегодня, 02:43 56 Цей матеріал також доступний українською Актриса оплатит судебные издержки команды Трампа

Федеральный суд Калифорнии постановил, что порноактриса Сторми Дэниелс, которая судится с президентом США Дональдом Трампом, должна возместить главе Белого доме судебные издержки на сумму 293 тысячи долларов.

Адвокаты президента США требовали сумму 800 тысяч долларов, передает BuzzFeed.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер заявил, что решения является "полноценной победой" команды президента и "полным разгромом" обвинений актрисы.

В то же время, адвокат актрисы Майкл Авенатти назвал слова Хардера "полным бредом".

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

В ответ адвокаты Сторми Дэниелс заявили, что этим признанием Коэн нарушил соглашение между Трампом и Клиффорд о неразглашении их отношений. Теперь актриса намерена через суд добиться расторжения подписки о молчании о своей связи с нынешним президентом. Команда Трампа утверждает, что Клиффорд уже проиграла дело.

29 марта Клиффорд заявила об угрозах в свой адрес.