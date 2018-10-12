Пореченков пожаловался, что связи с террористами "ДНР" серьезно повредили его карьере

Сторонник террористов "ДНР" Михаил Пореченков признался, что исповедуемые им политические взгляды негативно повлияли на его актерскую карьеру.
Об этом он рассказал в интервью прокремлевскому изданию КП, отвечая на вопрос, отразились ли на работе его позиция по оккупированному РФ Крыму, Украине и ликвидированному террористу Александру Захарченко.
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"Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. (Разводит руками.) Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом", - пожаловался он.
Напомним, ранее Пореченков оказался в центре скандала из-за появившегося в Сети видео, на котором он вместе с боевиками пророссийской террористической организации "ДНР" обстреливал из крупнокалиберного пулемета позиции украинских военных в Донецком аэропорту.
После этого Госкино запретило в Украине фильмы с его участием, а СБУ объявила его в розыск.
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Несмотря на это он продолжил незаконно посещать Донбасс для поддержки террористов.
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