Поражения оккупантов на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство РФ — Подоляк 8 июля, 20:05 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство страны-агрессора и там начнутся перехваты власти на разных уровнях.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Россия идет тем путем, по которому должна идти исторически. Для этого надо ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации и там начнутся перехваты власти на разных уровнях», — прокомментировал Подоляк.

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По его словам, процессы распада политической системы в России уже начались и они очевидны.

«Но на сегодня нет консенсуса российских элит — как они хотят лично сохранить свое физическое существование, что для этого надо сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина», — отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что это объективный процесс, который будет идти параллельно с увеличением давления Украины по линии фронта. Как следствие, внутренние процессы «эрозии» будут ускоряться.

Советник руководителя ОП назвал три действия, благодаря которым могут ускориться эти процессы, — это активные и эффективные действия Вооруженных сил Украины, конкретные политические заявления и действия партнеров и существенное ограничение любого общения и участия России в международных институтах.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву. 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а российский диктатор Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».