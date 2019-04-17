Поражение Эрдогана: кандидат от оппозиции объявлен мэром Стамбула Вчера, 17:38 443 Цей матеріал також доступний українською Anadolu Экрем Имамоглу Anadolu

В среду, 17 апреля, высший избирательный совет Турции официально объявил мэром Стамбула оппозиционного кандидата Экрема Имамоглу.

Как сообщает государственное агентство Anadolu, Имамоглу выдан официальный мандат на пост главы муниципалитета, несмотря на апелляцию президентской Партии справедливости и развития об отмене результатов голосования и повторных выборах в Стамбуле.

Напомним, 31 марта в Турции прошли местные выборы.

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выиграла в 24 провинциях и 16 крупных городах, но проиграла оппозиции в Анкаре, Измире и Стамбуле. Его Партия справедливости и развития потребовала провести перевыборы мэра Стамбула.

Поражение в Стамбуле будет особенно болезненным для Эрдогана, который вырос в одном из рабочих районов города и построил свою политическую карьеру после того, как сам стал мэром Стамбула в 1990-х годах.