Попытка вырастить альтернативного преемника Путина обречена – известный историк

Путину удалось создать впечатление, что лишь он может управлять страной, констатирует публицист Энн Эпплбаум

Надежды на смену власти в России могут быть связаны лишь с региональными выборами, полагает Энн Эпплбаум, известный исследователь Восточной Европы, публицист и лауреат Пулитцеровской премии.

В интервью журналу Новое Время она поделилась своим мнением о том, чего следует ожидать от России в связи с четвертым сроком президентства Владимира Путина.

"Путину удалось создать впечатление, что, кроме него, никто не может управлять страной, - констатирует Эпплбаум. - Надежда есть только на региональные выборы: как показывают последние события, выигрывать их может не только правящий класс. Новые люди способны менять риторику в регионах. Возможно, изменения в России придут из регионов, а не из Москвы".

Этот режим нейтрализует любые протесты и оппозиционные партии

В то же время, Эпплбаум сомневается в возможности быстрой смены первого лица у власти в России.

"Любая попытка вырастить альтернативного преемника в России обречена на провал. Этот режим нейтрализует любые протесты и оппозиционные партии", - напомнила историк.

С другой стороны, она также признала, что события в РФ порой могут быть непрогнозируемыми.

"Я не люблю прогнозов о России, поскольку там очень многие вещи на протяжении десятилетий кажутся незыблемыми, пока в один момент все не рушится. И я точно не готова сказать, что Путин пробыл на своем посту 13 лет, но его власть закончится на следующей неделе", - отметила Эпплбаум.

Сегодня не только Путин, но и весь политический класс вокруг него "инвестирует по максимуму в нынешнюю политическую повестку дня", - добавила публицист.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.