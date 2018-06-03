03 июня 2018, воскресенье

Попытка вырастить альтернативного преемника Путина обречена – известный историк

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Путину удалось создать впечатление, что лишь он может управлять страной, констатирует публицист Энн Эпплбаум

Путину удалось создать впечатление, что лишь он может управлять страной, констатирует публицист Энн Эпплбаум

Надежды на смену власти в России могут быть связаны лишь с региональными выборами, полагает Энн Эпплбаум, известный исследователь Восточной Европы, публицист и лауреат Пулитцеровской премии.

В интервью журналу Новое Время она поделилась своим мнением о том, чего следует ожидать от России в связи с четвертым сроком президентства Владимира Путина.

"Путину удалось создать впечатление, что, кроме него, никто не может управлять страной, - констатирует Эпплбаум. - Надежда есть только на региональные выборы: как показывают последние события, выигрывать их может не только правящий класс. Новые люди способны менять риторику в регионах. Возможно, изменения в России придут из регионов, а не из Москвы".

Этот режим нейтрализует любые протесты и оппозиционные партии

В то же время, Эпплбаум сомневается в возможности быстрой смены первого лица у власти в России.

"Любая попытка вырастить альтернативного преемника в России обречена на провал. Этот режим нейтрализует любые протесты и оппозиционные партии", - напомнила историк.

С другой стороны, она также признала, что события в РФ порой могут быть непрогнозируемыми.

"Я не люблю прогнозов о России, поскольку там очень многие вещи на протяжении десятилетий кажутся незыблемыми, пока в один момент все не рушится. И я точно не готова сказать, что Путин пробыл на своем посту 13 лет, но его власть закончится на следующей неделе", - отметила Эпплбаум.

Сегодня не только Путин, но и весь политический класс вокруг него "инвестирует по максимуму в нынешнюю политическую повестку дня", - добавила публицист.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.

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