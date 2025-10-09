В Бельгии правоохранители задержали трех подозреваемых в подготовке покушения на премьера — СМИ

9 октября, 22:11
Трое мужчин готовили покушение на премьер-министра Барта Де Вевера (Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

В бельгийском городе Дерне правоохранители задержали трех мужчин, которых подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Барта Де Вевера, сообщает VRT, ссылаясь на источники.

Как рассказала федеральный прокурор Антверпена Анн Франсен, задержанные — молодые мужчины 2001, 2002 и 2007 года рождения. Их арестовали в рамках расследования возможной попытки террористического убийства.

«Есть признаки того, что они намеревались совершить террористический акт, вдохновленный джихадом, направленный против политиков», — сказала она.

По данным VRT, полученным из «надежного источника», задержанные в Бельгии готовили покушение именно на премьер-министра Барта Де Вевера.

Во время обыска в квартире одного из подозреваемых федеральная полиция обнаружила самодельное взрывное устройство и пакет со стальными шариками.

У второго подозреваемого правоохранители нашли 3D-принтер, предположительно предназначенный для изготовления деталей взрывного устройства. Следствие также установило, что подозреваемые планировали применить дрон для транспортировки взрывчатки.

Двух мужчин уже допросила полиция Антверпена — 10 октября они предстанут перед следственным судьей. Третьего задержанного освободили в тот же день после допроса.

