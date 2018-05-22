Попытка переворота в Турции: Суд приговорил 104 военнослужащих к пожизненному заключению

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Попытка переворота в Турции: Суд приговорил 104 военнослужащих к пожизненному заключению

В Турции суд приговорил 104 бывших военнослужащих к пожизненному заключению  за участие в попытке государственного переворота 2016 года, сообщает ВВС.

Кроме того, суд в Измире приговорил 21 человека к 20 годам тюрьмы за попытку "убийства президента",  31 военнослужащему были вынесены приговоры от семи до 11 лет за "членство в террористической организации".  

16 июля 2016 года в Турции состоялась неудачная попытка военного переворота. После неудачного путча были арестованы более 40 тысяч человек. В результате мятежа 161 человек погиб, еще 1440 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган возложил ответственность за попытку госпереворота на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.  Прокуратура требует приговорить Гюлена к 2923 годам тюрьмы.

Сам Гюлен, который уже много лет проживает в США, свою причастность отрицает.

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