Нигерийские военные объявили о свержении правительства и захвате власти 27 июля, 03:28 Нигерийские военные (Фото:ОРТН/посредством Reuters TV/Handout через REUTERS)

Нигерийские военные объявили, что свергли правительство и взяли власть. Тем временем президент Бенина Патрис Телон направляется в Нигер, где сотрудники президентской гвардии задержали главу государства Мохамеда Базума, с целью проведения переговоров между сторонами.

Об этом сообщает Reuters и AFP.



Между тем, позже в заявлении по телевидению в Нигере солдаты объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума.

На фоне попытки государственного переворота в Нигере соседи этой страны направляют посредническую миссию для урегулирования ситуации. Президентская охрана в среду продолжала удерживать президента Нигера Базума в его дворце в столице Ниамеи.

Видео дня

По словам президента Бенина Талона, он направляется в Нигер, чтобы оценить ситуацию после встречи с нигерийским коллегой, и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу.

Ранее в тот же день президент Нигера опубликовал заявление, в котором говорилось, что президентская гвардия «зря» начала «антиреспубликанское» движение, однако позже оно было удалено.

Также сообщалось о том, что армия готова атаковать мятежников, если они не опомнятся.

Официальный представитель Европейского союза также сообщил позже в среду, что переговоры ведутся, и что лидеры ЕС дважды разговаривали с президентом Базумом.

Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции, по которой в течение дня шли концерты и фильмы.