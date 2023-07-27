Нигерийские военные объявили о свержении правительства и захвате власти

27 июля, 03:28
Поделиться:
Нигерийские военные (Фото:ОРТН/посредством Reuters TV/Handout через REUTERS)

Нигерийские военные (Фото:ОРТН/посредством Reuters TV/Handout через REUTERS)

Нигерийские военные объявили, что свергли правительство и взяли власть. Тем временем президент Бенина Патрис Телон направляется в Нигер, где сотрудники президентской гвардии задержали главу государства Мохамеда Базума, с целью проведения переговоров между сторонами.

Об этом сообщает Reuters и AFP.

Между тем, позже в заявлении по телевидению в Нигере солдаты объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума.

На фоне попытки государственного переворота в Нигере соседи этой страны направляют посредническую миссию для урегулирования ситуации. Президентская охрана в среду продолжала удерживать президента Нигера Базума в его дворце в столице Ниамеи.

Видео дня

Читайте также:

Регион «трех границ» часто страдает от нападений боевиков-джихадистов (Фото:REUTERS/Aaron Ross) В Нигере боевики убили 11 мирных людей, ехавших по дороге

По словам президента Бенина Талона, он направляется в Нигер, чтобы оценить ситуацию после встречи с нигерийским коллегой, и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу.

Ранее в тот же день президент Нигера опубликовал заявление, в котором говорилось, что президентская гвардия «зря» начала «антиреспубликанское» движение, однако позже оно было удалено.

Также сообщалось о том, что армия готова атаковать мятежников, если они не опомнятся.

Официальный представитель Европейского союза также сообщил позже в среду, что переговоры ведутся, и что лидеры ЕС дважды разговаривали с президентом Базумом.

Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции, по которой в течение дня шли концерты и фильмы.

Читайте также:
В заповеднике в Нигере убили шесть французских туристов, их гида и водителя
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нигер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X