«В Кремле состоялись похороны надежд РФ». Попытка аннексии украинских территорий потребовалась Путину из-за давления внутри России — Чалый 1 октября, 19:33 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

30 сентября Россия объявила об аннексии оккупированных территорий, которые она захватила в четырех областях Украины. Дипломат Валерий Чалый в эфире Радио НВ назвал это похоронами надежд Кремля и диктатора Владимира Путина.

«Это похороны их надежд, которые были еще до 24 [февраля]. Похороны путинских надежд на восстановление Советского Союза, что он признал. Похороны надежд на то, что они могут захватить Украину, изменить режим. Это похороны надежд России и переход в оборону. И в этой обороне Путин пошатнулся. Было давление разных групп и ему нужно было быстро спасаться внутри России. Он это сделал», – рассказал Чалый.

Видео дня

Путин, по словам дипломата, в очередной раз продемонстрировал своим приспешникам в Кремле, что он пока что определяет ключевые задачи России и претендует на определение идеологии.

«Хочу еще подчеркнуть, что аннексии никакой нет. Анексия – это юридический термин. Если есть международное признание, то это аннексия. Происходящее — это процесс попытки аннексии. Они даже не аннексировали Крым», - добавил Чалый.

30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины и выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада.

Страны-члены Евросовета решительно отвергли и осудили решение РФ. Турция также не признает незаконную аннексию Россией четырех областей Украины.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь Путина «полной шовинизма, ненависти и претензий в нацистском стиле», а также призвал поставить Украине больше оружия для борьбы против России.

Впоследствии Генсек НАТО Йенс Столтенбрг заявил, что Украина имеет полное право вернуть все временно оккупированные территории востока и юга страны.

В тот же день, 30 сентября, Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об историческом решении заявил президент Владимир Зеленский.