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Пообещал подумать. Путин обсудил с правозащитниками освобождение Сенцова

Сегодня, 11:55
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При этом Путин заявил о "правовом аспекте дела"

Во время закрытой части заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ глава Кремля Владимир Путин пообещал подумать об освобождении Олега Сенцова.

Об этом он заявил в ответ на просьбу кинорежиссера Александра Сокурова, передает ТАСС со ссылкой на председателя СПЧ Михаила Федотова.

"Александр Сокуров вновь обратился к президенту с просьбой освободить Олега Сенцова, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, не дожидаясь подвижек с украинской стороны", - сказал он.

При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин "подчеркнул правовой аспект этого дела".

"Он именно обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию озвучивал", - заявил он.

Стоит отметить, что ранее Сокуров уже призывал освободить своего украинского коллегу.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

Теги:   Александр Сокуров Политзаключенные Олег Сенцов Владимир Путин Россия

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