Более 1200 человек погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля, 12:25 В Адане, Турция, продолжаются поиски людей после землетрясения, 6 февраля 2023 года (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS)

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,8 баллов, произошедшего на границе Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, погибли более 1200 человек. Об этом пишет The Guardian.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции погибли 912 человек, еще 5383 получили ранения. По его словам, власти не могут предусмотреть, насколько может возрасти количество жертв — поисковые работы продолжаются. Свою помощь предложили уже 45 стран, в том числе Украина.

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Белые шлемы (сирийская гражданская оборона) также говорит, что в тех районах, где работает, погибли 147 человек, более 340 ранены — их вряд ли включили в официальные данные, озвученным государством.

По словам Эрдогана, в Турции спасли более чем 2400 человек. Под завалами могут оставаться еще сотни. Турецкий лидер назвал землетрясение «самой большой катастрофой в стране с 1939 года».

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в Турции около 12:20 примерно в 100 км к северу от места, где было предыдущее землетрясение, произошло еще одно. Предварительно, его магнитуда — 7,7 баллов. Через 12 минут после этого произошел сильный подземный толчок магнитудой около 6 баллов.