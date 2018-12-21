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Помпео: Вывод американских войск из Сирии не повлияет на защиту безопасности США от ИГ

Сегодня, 07:02
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Майк Помпео: США всегда будут мировым лидером в борьбе против терроризма

Вывод американских войск из Сирии не повлияет на защиту национальной безопасности США от Исламского государства, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы продолжим обеспечивать безопасность родины от угроз со стороны ИГ", - заверил он в интервью американской радиостанции KNSS, передает Интерфакс-Украина.

Разъясняя решение президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, дипломат сказал, что усилия США по борьбе против террористов "были очень успешными". По его словам, от ИГ было отбито боле 90% территории Сирии и объектов, ранее контролировавшихся группировкой.

Он отметил, что "нет смысла держать там 2 тысячи солдат, мы сможем завершить миссию другими путями".

"Наши союзники знают, что США всегда будут мировым лидером в борьбе против терроризма. Мы поступали так десятилетиями и продолжим в том же ключе, будучи уверенными, что не только Америка в безопасности, но и для всего мира угроза терроризма сходит на нет", - сказал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что безопасность США будет обеспечена "без большой крови, которую проливают американцы, и без трат средств американского народа".

Напомним, 19 декабря в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

В Сенате США назвали решение Трампа "дорогостоящей ошибкой". Союзные США Демократические силы Сирии также раскритиковали вывод американских войск. 

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

Теги:   Майк Помпео Американские военные ИГИЛ Сирия США

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