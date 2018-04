Помпео в Сенате заявит о завершении "мягкой политики" в отношении РФ

Майк Помпео, который выступит в Комитете Сената США по иностранным делам перед назначением на должность главы Госдепартамента США, должен заявить о завершении "мягкой политики" в отношении России.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

BREAKING: AP source: Secretary of State nominee Pompeo to tell senators years of soft US policy toward Russia are 'now over.'