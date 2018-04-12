Помпео в Сенате заявит о завершении "мягкой политики" в отношении РФ

Майк Помпео, который выступит в Комитете Сената США по иностранным делам перед назначением на должность главы Госдепартамента США, должен заявить о завершении "мягкой политики" в отношении России.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

BREAKING: AP source: Secretary of State nominee Pompeo to tell senators years of soft US policy toward Russia are 'now over.' — The Associated Press (@AP) 11 апреля 2018 г.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместитель Помпео Джина Хаспел.

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По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.