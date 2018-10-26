26 октября 2018, пятница

Помпео: Трамп до сих пор не решил, кто будет послом США в ООН

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Майк Помпео

Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп до сих пор не определился с кандидатурой на должность посла США в ООН.

Об этом Помпео сказал во время интервью на шоу Хью Хьюитта, сообщает пресс-служба Госдепа.

Отвечая на вопрос о том, решено ли уже, кто будет новым постоянным представителем США при ООН, Помпео сказал: "Нет".

По словам госсекретаря, это будет решением Трампа.

"В этом плане было выполнено много работы, и я уверен, что мы получим очень хороший результат, который позволит Америке иметь фантастическое представительство в Организации Объединенных Наций", - сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. Позже Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН.

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